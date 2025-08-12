الرابطة المارونية عزت قائد الجيش باستشهاد العسكريين

زار وفد من المجلس التنفيذي للرابطة المارونية برئاسة المهندس مارون الحلو قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، معزيا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين.



وثمن الوفد باسم الرابطة "أداء المؤسسة العسكرية، قيادة وضباطا وأفرادا"، منوها بـ"التضحيات التي تبذلها على مساحة الوطن، للزود عن الكيان، ولتأمين سلامة المواطنين وأمن البلاد واستقرارها".



وحيا الوفد "الجيش اللبناني، الذي يضمن الشرعية وهيبة الدولة وحضورها، ويبذل الجهود الكبيرة ليبقى لبنان رائدا، سيدا، حرا، ومستقلا".