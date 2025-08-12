على طريق فيطرون - كفردبيان... سقوط صهريج محروقات في وادٍ

ادى إنحراف صهريج لنقل المحروقات على طريق فيطرون - كفردبيان الى سقوطه في واد سحيق الى جانب الطريق وتحطمه.



وهرعت الى المكان عناصر الدفاع المدني والصليب الأحمر، وتستعمل العناصر الحبال للتمكن من سحب السائق وشخص آخر كان الى جانبه، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.