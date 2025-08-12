قبيل وصول لاريجاني الى لبنان... هذا ما قاله السفير الإيراني

كتب السفير الإيراني لدى لبنان مجتبى أماني عبر حسابه على منصة "اكس": "بعد ساعات قليلة، يصل إلى بيروت علي لاريجاني، أمين المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة تأتي في مرحلة مصيرية من تاريخ لبنان... حيث سيزور كبار المسؤولين اللبنانيين ويلتقي بنخبة من الشخصيات السياسية والفكرية، في لقاءات صريحة يعبّر فيها عن وجهة نظر إيران ورؤيتها. وأنا على يقين بأن نتائج هذه المحادثات ستصب في مصلحة البلدين وأمنهما واستقرارهما".