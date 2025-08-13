وصول لاريجاني إلى مطار بيروت

وصل أمين المجلس الأعلى للأمن القوميّ في الجمهورية الإسلامية الإيرانية علي لاريجاني إلى مطار رفيق الحريري الدوليّ في بيروت.



واستقبله ممثل وزارة الخارجية رودريغ خوري، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية مجتبى أماني، وفد من حركة "أمل" ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري ووفد من كتلة "الوفاء للمقاومة" وممثل حركة "حماس" في لبنان ووفد من حركة "الجهاد الاسلاميّ".

وقال لاريجاني من المطار: "سنقف إلى جانب شعب لبنان العزيز في مختلف الظروف".



وأضاف:"نحن دومًا نبحث ونسعى إلى تحقيق مصالح لبنان العليا".