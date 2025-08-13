أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
35
o
متن
35
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
33
o
الشمال
35
o
جبل لبنان
34
o
كسروان
35
o
متن
35
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس عون: خدمة الإنسان لأخيه هي أسمى العطاءات وأنبلها
أخبار لبنان
2025-08-13 | 02:59
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس عون: خدمة الإنسان لأخيه هي أسمى العطاءات وأنبلها
أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام وفد جمعية الإسعاف اللبنانية، أنّ خدمة الإنسان لأخيه الإنسان - بغض النظر عن الانتماءات السياسية او الدينية - هي أسمى العطاءات وأنبلها.
وعرض عون مع النائب ملحم الرياشي، موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
الإنسان
لأخيه
العطاءات
وأنبلها
التالي
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتنا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-08-09
الأمن العام معزيا بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
أمن وقضاء
2025-08-09
الأمن العام معزيا بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
0
آخر الأخبار
2025-07-22
الرئيس الإيراني: أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم والإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرا
آخر الأخبار
2025-07-22
الرئيس الإيراني: أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم والإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرا
0
صحف اليوم
2025-07-27
رئيس الجمهورية: اسمي يوسف وليس مار يوسف وليست هناك عصا سحرية
صحف اليوم
2025-07-27
رئيس الجمهورية: اسمي يوسف وليس مار يوسف وليست هناك عصا سحرية
0
آخر الأخبار
2025-06-03
الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": نريدُ من الحكومة الذكية خدمة كلِ مواطن ونريدُ للبنانَ أن ينفتح على الشراكاتِ الإقليمية والدولية وأن يكونَ مؤهلاً لاستثماراتٍ خارجية
آخر الأخبار
2025-06-03
الرئيس عون من "مؤتمر الحكومة الذكية": نريدُ من الحكومة الذكية خدمة كلِ مواطن ونريدُ للبنانَ أن ينفتح على الشراكاتِ الإقليمية والدولية وأن يكونَ مؤهلاً لاستثماراتٍ خارجية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
0
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
0
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
أمن وقضاء
13:20
"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
أمن وقضاء
13:34
العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا
0
أخبار لبنان
2025-08-09
علي عمار للجيش: مصابكم مصابنا وسنبقى معا في خندق واحد دفاعا عن حرية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
2025-08-09
علي عمار للجيش: مصابكم مصابنا وسنبقى معا في خندق واحد دفاعا عن حرية لبنان وسيادته
0
خبر عاجل
06:28
الرئيس عون للاريجاني: لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمتين على الاحترام المتبادل
خبر عاجل
06:28
الرئيس عون للاريجاني: لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمتين على الاحترام المتبادل
0
خبر عاجل
2025-08-12
منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس
خبر عاجل
2025-08-12
منتخب لبنان يتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بعد فوز كبير على منتخب اليابان بنتيجة 97-73 ومواجهة مرتقبة مع منتخب نيوزيلندا يوم الخميس
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:56
لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
تقارير نشرة الاخبار
13:54
في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية
0
أخبار دولية
13:15
دمشق تنفي للـLBCI العودة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري
أخبار دولية
13:15
دمشق تنفي للـLBCI العودة العسكرية الروسية إلى الجنوب السوري
0
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
13:03
اليكم مقررات مجلس الوزراء...
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:47
مقدمة النشرة المسائية 13-8-2025
0
أخبار لبنان
07:51
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
أخبار لبنان
07:51
جولة للاريجاني على المسؤولين اللبنانيين
0
أخبار لبنان
07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
أخبار لبنان
07:11
لاريجاني: لم نأت بأي ورقة إليكم كما فعل الأميركيون وننصحكم بالمحافظة على المقاومة
0
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة
أخبار دولية
05:53
وزير الخارجية التركيّ: على مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية التوقف عن المماطلة
0
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
خبر عاجل
07:29
بيان لهيئة إدارة السير بشأن تسليم رخص السير
2
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
أخبار لبنان
08:20
بيان لوزارة الصحة بشأن لدغات الأفاعي... وهذا ما جاء فيه
3
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
أخبار لبنان
14:20
عملية إنقاذ معقّدة للدفاع المدني... انتشال جثة وانقاذ جريح بعد تدهور صهريج للمحروقات في وادي كفردبيان
4
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
01:13
وصول لاريجاني إلى مطار بيروت
5
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
حال الطقس
03:31
كتل حارة شديدة الفعالية تؤثر على لبنان وتضعف الجمعة
6
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
اسرار
23:46
أسرار الصحف المحلية 13-8-2025
7
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
أمن وقضاء
11:58
كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم
8
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
تقارير نشرة الاخبار
16:19
لبنان يتأهل إلى الدور ربع النهائي في بطولة كأس آسيا لكرة السلة... واحتفالات بالفوز
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More