الرئيس عون: خدمة الإنسان لأخيه هي أسمى العطاءات وأنبلها

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون، أمام وفد جمعية الإسعاف اللبنانية، أنّ خدمة الإنسان لأخيه الإنسان - بغض النظر عن الانتماءات السياسية او الدينية - هي أسمى العطاءات وأنبلها.

وعرض عون مع النائب ملحم الرياشي، موفدًا من رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الإقليمية.