إقفال صيدليتين بيطريتين في البقاع الغربيّ بالشمع الأحمر لضبط القطاع

أقفل مكتب أمن الدولة في البقاع الغربيّ صيدليتين بيطريتين بالشمع الأحمر، وذلك في إطار جهود ضبط عمل الصيدليات البيطرية والتأكد من التزامها بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يضمن سلامة المنتجات البيطرية وحماية الثروة الحيوانية.



وأكدت وزارة الزراعة، خلال مرافقتها المكتب، أنّ العمل جارٍ على استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.



وشددت على استمرار التعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية لضمان تطبيق القوانين والحفاظ على سلامة القطاع البيطري في لبنان.