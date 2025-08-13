وزارة المالية: أنظمتنا الكترونية أُعيدت إلى العمل بعد توقف قسريّ

أُعيدت أنظمة وزارة المالية الكترونية إلى العمل، بعد توقف قسريّ، صباحًا، امتد لقرابة ثلاث ساعات، وفق ما أعلنت الوزارة المالية.



وأوضحت أنّ التوقف أتى نتيجة التحميل المتزايد على المولدات الكهربائية، جراء الظروف المناخية الحارة والاستعانة المتواصلة بالمولدات لتوليد الطاقة.



وأكّدت أنّه بات بإمكان المستخدمين لهذه الأنظمة لجهة تقديم التصاريح العودة اليها، بعدما أعيد وضعها في الخدمة بشكل طبيعيّ، على أن تكون خدمة الدفع سارية اعتبارًا من الساعة الأولى بعد الظهر.