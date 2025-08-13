الرئيس عون للاريجاني: لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمين على الاحترام المتبادل

أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون أنّ لبنان راغب في التعاون مع ايران ضمن حدود السيادة والصداقة القائمتين على الاحترام المتبادل.



وتوجّه إلى رئيس المجلس الأعلى للأمن القوميّ الإيرانيّ علي لاريجاني بالقول: "نرفض أي تدخل في شؤوننا الداخلية من أي جهة اتى ونريد ان تبقى الساحة اللبنانية آمنة ومستقرة لما فيه مصلحة اللبنانيين جميعهم".



وشدد على أنّ الدولة اللبنانية وقواها المسلحة مسؤولة عن امن اللبنانيين جميعهم من دون أي استثناء.



ولفت إلى أنّ اللغة التي سمعها لبنان في الفترة الأخيرة من بعض المسؤولين الإيرانيين، غير مساعدة.



وأوضح عون أنّ الصداقة التي يريد لبنان أن تجمعه مع ايران يجب أن لا تكون من خلال طائفة واحدة او مكوّن لبنانيّ واحد بل مع اللبنانيين جميعهم.



وأكّد أنّ لبنان وطن نهائيّ لجميع أبنائه، مسيحيين كانوا ام مسلمين، والدولة اللبنانية مسؤولة من خلال مؤسساتها الدستورية والأمنية عن حماية كافة المكونات اللبنانية.



وأشار إلى أنّ لبنان الذي لا يتدخل مطلقًا بشؤون أي دولة أخرى ويحترم خصوصياتها ومنها ايران، لا يرضى ان يتدخل احد في شؤونه الداخلية.



وشدد على أنّ الجميع دفع ثمنًا غاليًا للاستقواء بالخارج على اللبنانيّ الاخر في الداخل، والعبرة التي يستخلصها اللبنانيون هي انه من غير المسموح لاي جهة كانت ومن دون أي استثناء حمل السلاح والاستقواء بالخارج.



وقال عون: "أي تحديات تأتي من العدو الإسرائيلي او من غيره، هي تحديات لجميع اللبنانيين وليس لفريق منهم فقط، وأهم سلاح لمواجهتها هو وحدة اللبنانيين".



وحمل لاريجاني من جهته، للرئيس عون تحيات الرئيس الإيرانيّ، مجددًا له الدعوة لزيارة طهران والرغبة في مساعدة لبنان في مجال إعادة الاعمار.



وشدد على انّ ايران ترغب في تعزيز علاقاتها مع الدولة اللبنانية والشعب اللبنانيّ على كافة الأصعدة، وانوّه بالدور الذي يلعبه الرئيس عون في تمتين الوحدة الوطنية وتوحيد الصفوف داخل الطوائف اللبنانية كافة ومع جميع مكونات الشعب اللبنانيّ.



وقال: "ايران لا تتدخل في الشؤون اللبنانية الداخلية، و ما ادليت به لدى وصولي الى بيروت يعكس وجهة النظر الرسمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية".



وأضاف: "ايران لا ترغب بحصول أي ذرة خلل في الصداقة او في العلاقات مع الدولة اللبنانية والشعب اللبناني، وهي راغبة في مساعدة لبنان اذا ما رغبت الحكومة اللبنانية بذلك".