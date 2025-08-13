إقفال مسلخ صيدا لمخالفته الشروط الصحية والسلامة العامة

قرر محافظ الجنوب منصور ضو إقفال مسلخ صيدا استناداً الى نتائج الكشف الميداني الذي نظم من قبل مراقبي مصالح الصحة، الاقتصاد والزراعة في الجنوب، وطلبوا بموجبه إيقاف العمل بالمسلخ لعدم استيفائه لأدنى الشروط الصحية والفنية وشروط السلامة العامة.



كما وجه المحافظ ضو كتاباً في هذا الصدد الى بلدية صيدا يقضي باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ القرار، حفاظا على السلامة والصحة العامة، وعدم السماح بإعادة فتحه، إلى حين التقيد بالشروط الصحية والقانونية اللازمة.



وكان سبق القرار توجيهات للمحافظ ضو وبتنسيق من رئيسة مصلحة الاقتصاد ميساء حدرج اعداد لجنة لاجراء الكشف على مسلخ صيدا مؤلفة من مراقبين من وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة وبحضور اللجنة الصحية في بلدية صيدا، حيث تبين اثر المعاينة الميدانية أن المسلخ لا يستوفي أدنى الشروط الصحية والفنية والسلامة العامة لناحية عدم وجود طبيب بيطري يكشف ويراقب المنتجات الحيوانية، والانشاءات والصالة غير مستوفية للشروط الصحية والفنية والسلامة العامة، ووجوب تأهيلها اضافة الى عدم وجود أدنى شروط التبريد والتهوئة مع وجود القوارض والحشرات في منطقة الذبح، اضافة الى عملية نقل اللحوم التي تتم بطريقة عشوائية غير مستوفية شروط التبريد ولا يوجد شهادات صحية للعمال ولا لباس موحد أو نظام اطفاء مركزي ولا تتوفر مواد مخبرية خاصة بالطبيب، كما أن عملية نقل الجلود والنفايات تجري بشكل عشوائي مما يسبب الضرر الصحي والبيئي على المحيط، الى جانب عدم وجود برنامج يحدد أوقات عمليات الذبح والتسليم.



وعليهـ اخذت اللجنة بالاجماع قرار إيقاف العمل بمسلخ صيدا الى حين استيفاء الشروط الصحية والفنية المذكورة.