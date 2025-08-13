التحكم المروري دعا لاتخاذ اجراءات في ظل ارتفاع الحرارة وعدم ترك الاطفال في السيارات

طلبت غرفة التحكم المروري من المواطنين اتخاذ خطوات في ظل ارتفاع درجات الحرارة، حرصا على سلامتهم وسلامة اولادهم، كالاتي:



"- عدم ترك الأطفال في السيارة



- فتح نوافذ السيارة أو ركنها في مكان مظلل عند الاضطرار



- الحرص على وجود شخص بالغ مع الأطفال في السيارة دائما والتزود بكمية كافية من المياه للشرب



- الحرارة داخل السيارة يمكن أن ترتفع بسرعة".