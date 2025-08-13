يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لاستكمال البحث في بنود جدول الأعمال.ومن أبرز البنود المطروحة للنقاش: ملف الكهرباء وملف خدمة Starlink.