جلسة لمجلس الوزراء يوم غد... وعلى جدول الأعمال"الكهرباء" و"ستارلينك"
أخبار لبنان
2025-08-13 | 11:20
جلسة لمجلس الوزراء يوم غد... وعلى جدول الأعمال"الكهرباء" و"ستارلينك"
يعقد مجلس الوزراء جلسة غداً عند الساعة الثالثة بعد الظهر، لاستكمال البحث في بنود جدول الأعمال.
ومن أبرز البنود المطروحة للنقاش: ملف الكهرباء وملف خدمة Starlink.
أخبار لبنان
لمجلس
الوزراء
غد...
الأعمال"الكهرباء"
و"ستارلينك"
آخر الأخبار
