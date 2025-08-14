التقدمي: 7 أجهزة لغسيل الكلي مساهمة من جنبلاط إلى السويداء

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان أنه "في إطار المبادرات الإنسانية الضرورية لمساعدة أهلنا في محافظة السويداء، قدم الرئيس وليد جنبلاط سبعة أجهزة طبية لغسل الكلي تم تسليمها ضمن قافلة المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية التي وصلت إلى السويداء اليوم".



وأكدت أن "الرئيس وليد جنبلاط لن يألو جهدًا في تأمين الحاجيات الإنسانية والطبية الضرورية لمساعدة أهل السويداء على تجاوز المحنة التي يمرون بها".