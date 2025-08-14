حبيب يزور شعراني مهنئاً

زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب رئيس مجلس إدارة معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس هاني شعراني يرافقه عضو مجلس إدارة المصرف توفيق ناجي.



وكانت الزيارة لتهنئة شعراني بتعيينه حديثاً في هذا المنصب.



وخلال اللقاء، تمنى حبيب لشعراني "التوفيق في مهامه الجديدة والنهوض بهذا المرفق التاريخي العريق، بما يصبّ في خدمة طرابلس والشمال والاقتصاد اللبناني عموماً".



وأمل أن "تحذو المرافق العامه كافة في لبنان، حذو معرض رشيد كرامي الدولي لجهة التعيينات التي وضعت الشخص المناسب في المكان المناسب".