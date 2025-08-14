الحشيمي للـLBCI : يوم 7 أيار كان "أكبر غلطة"… ولبنان بحاجة لسلاح الدولة لا لسلاح حزب الله

أكّد النائب بلال الحشيمي أنه ينوي الترشح للانتخابات النيابية المقبلة، مشددًا على أنه في حال تعديل قانون الانتخابات النيابية فإن الثنائي سيكون خاسراً مع مجموعته،في حين ان التغييريين سيربحون خصوصاً وان المغتربين سيصوّتون لهم .



ولفت الحشيمي في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر شاشة الـLBCI الى أنه "يجب على الجميع البقاء تحت سقف الدولة لحماية لبنان واللبنانيين".



وأشار الى أن "الايراني لم يأت بورقة ولكنه لا يزال يحتفظ بورقة في لبنان وهي ورقة حزب الله".



وذكّر بيوم ٧ أيار معتبراً أنه كان "أكبر غلطة" من قبل حزب الله ولم يكن يومًا مجيدًا، بل كان يومًا سيئًا. وأثبت أن لبنان ليس بحاجة لسلاح حزب الله، بل لسلاح الدولة، لأن سلاح الحزب استُخدم في الداخل.



وقال "عندما كانت هناك "مصلحة" للتيار الوطني الحر ترك فريق 14 آذار وسار في مسار حزب الله وحكم البلد حتى عام 2022 بما يخدم مصلحته، ولو وقف مع 14 آذار من منطلق استقلالية البلد لما كان أعطى حزب الله شرعية مسيحية وحمى سلاحه".



ودافع الحشيمي عن الحكومة الحالية قائلًا: "دافعتُ عن الحكومة وأعطيتها الثقة، بينما غيري شتمها ثم منحها في النهاية الثقة".