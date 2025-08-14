شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..

كشفت معلومات للـLBCI أن "القرار الذي اتخذه النائب العام المالي القاضي ماهر شعيتو والذي كلّف بموجبه به أشخاصاً طبيعيين ومعنويين ومنهم مصرفيون بإيداع مبالغ في مصارف لبنانية تساوي تلك التي حوّلوها خلال الأزمة، وبذات نوع العملة مبنيّ على قرار سابق للهيئة الإتهامية في بيروت ومعلل بمواد قانونية نصّ عليها قانون العقوبات".