أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا

أخبار لبنان
2025-08-14 | 05:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا

صدر عن مؤسسة كهرباء لبنان البيان الآتي:

"في ضوء ما يتم تداوله أخيرًا عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، من اتهامات ومعلومات مغلوطة حول واقع قطاع الكهرباء وأسباب الانقطاعات الأخيرة، متجاهلين الظروف غير الاعتيادية التي مرت وتمر بها البلاد، منذ سنوات عدة، وفي طليعتها اخيرا الانهيار المالي والاقتصادي غير المسبوق وانفجار مرفأ بيروت، يهم مؤسسة كهرباء لبنان أن توضح ما يلي:

إن المؤسسة كانت ولا تزال تدير أزمة حادة طيلة السنوات الماضية ولتاريخه، في ظل ظروف فائقة الصعوبة مرت بها البلاد على عدة صعد، ولا سيما الظروف الاستثنائية الصعبة والدقيقة في السنوات الأخيرة، استمرت المؤسسة خلالها بتشغيل الشبكة وتنفيذ مشاريع صيانة وتطوير بموارد محدودة جدا، لتأمين الحد الأدنى من التغذية الكهربائية للمواطنين، ولا سيما للمرافق الحيوية والأساسية في البلد مثل مطار رفيق الحريري الدولي، المرفأ، مضخات المياه، الصرف الصحي والسجون المركزية... بالرغم من عدم تسديدها لفواتير الكهرباء المتوجبة عليها بانتظام؛ بل وتمكنت مؤسسة كهرباء لبنان من إنجاز إصلاحات عدة، بالتعاون مع السلطات المعنية في الدولة ومع الجهات الدولية المالية، كان لها الصدى الإيجابي، داخليا ودوليا، على سمعة وقدرات المؤسسة ومهنيتها وشفافيتها، والتي أثمرت في تمكين الدولة اللبنانية من الحصول اخيرا على قرض بقيمة /250/مليون دولار أميركي من البنك الدولي (World Bank) لمشروع تعزيز النظام الكهربائي والطاقة المتجددة في لبنان.

وبالعودة إلى وضع الشبكة الكهربائية، فقد أبلغت مؤسسة كهرباء لبنان، منذ العام 2020، كل المعنيين في الدولة بعدة كتب، بموضوع الظروف الصعبة للشبكة الكهربائية اللبنانية، عن واقع شبكة الكهرباء التي تعاني في بعض الأوقات انقطاعات عامة متكررة، لا سيما خلال فصل الصيف، نتيجة  عوامل فنية خارجة عن إرادة مؤسسة كهرباء لبنان، منها:

 -عدم وجود قدرات إنتاجية لا تقل عن 1000 ميغاوات قادرة على تثبيت الشبكة بحدها الأدنى حفاظا على سلامة المنشآت الكهربائية وعلى تأمين المساواة في التغذية الكهربائية قدر المستطاع بين مختلف المناطق اللبنانية،
   - عدم وجود مركز تحكم بالشبكة الكهربائية (LENCC) بعد انفجار 4 آب 2020 يمكن العاملين في مركز التنسيق من إدارة ومراقبة كافة مكونات الشبكة الكهربائية من أجل ضمان توفير وإيصال التيار الكهربائي بشكل موثوق وفعال إلى كافة المواطنين. علما أن إنشاء مركز التحكم هذا هو ضمن المشروع الممول بموجب قرض البنك الدولي (World Bank) المشار إليه أعلاه،
   - عدم توافر مجموعات إنتاجية على الشبكة الكهربائية تؤمن ثبات التردد (Frequency) بشكل أوتوماتيكي كما هو معمول به في شبكات الكهرباء عالميا، حيث أن هذا الأمر يحتاج أيضا الى وجود قدرة انتاجية احتياطية فوق الطلب تستخدم عند الحاجة.

إن مؤسسة كهرباء لبنان، إذ تضع هذه التوضيحات، بكل شفافية، أمام الرأي العام، تؤكد استمرارها في العمل بكل الإمكانيات المحدودة المتاحة، حفاظا على استمرارية المرفق العام والمصلحة العامة، وترى أن ما يطرح من معلومات مغلوطة ومواقف عبر بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي يندرج في إطار حملات تستهدف التشهير وتشويه الحقائق. وتدعو المؤسسة إلى استمرار التعاون الجدي والمسؤول بين جميع الأطراف لمعالجة أسباب الأزمة بمهنية وجدية تدريجيا، بما يضمن الحفاظ على حد أدنى من الاستقرار الكهربائي، ولا سيما في مطار رفيق الحريري الدولي والمرفأ ومضخات المياه وسائر المرافق الحيوية في البلاد، ووضع المقاربات البعيدة عن الواقع جانبا، لما فيه مصلحة الوطن ومنع أي انهيار قد ينعكس سلبا على حياة المواطنين واستمرارية هذه المرافق العامة الأساسية على كافة الأراضي اللبنانية".

أخبار لبنان

لبنان:

الانقطاعات

العامّة

المتكرّرة

صيفًا

تسبّبها

عوامل

فنيّة

خارجة

إرادتنا

LBCI التالي
الوزير الحجار من فوج حرس بيروت: أتيت لأستمع إلى طلباتكم وآمل ان تعودوا الى مهماتكم ضمن القانون والانضباط
مفتي الجمهورية يثمن دور شيخ الأزهر ويؤكد على تعزيز التعاون بين دار الفتوى اللبنانية والأزهر الشريف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-24

وعد قطري للرئيس سلام باستمرار دعم الجيش والمساهمة في تقديم الغاز لكهرباء لبنان هذا الصيف

LBCI
آخر الأخبار
2025-05-18

وزارة الصحة بغزة: كل المستشفيات العامة في محافظة شمال قطاع غزة أصبحت خارجة عن الخدمة

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-11

وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الكهرباء: بدء عودة التيار الكهربائي تدريجيا بعد انقطاعه

LBCI
أخبار دولية
2025-05-25

انقطاع الكهرباء عن نيس الفرنسية بعد واقعة مماثلة في كان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:14

الحاج: اذا بقي حزب الله متعنتا ولم يسلم سلاحه فالجيش سيكون حاسما وحازما

LBCI
أخبار لبنان
08:35

الرئيس عون يصدر 3 قوانين...

LBCI
أخبار لبنان
08:28

فريد البستاني: قرار القاضي شعيتو خطوة أولى لإعادة تكوين الودائع وأموال المودعين

LBCI
أخبار لبنان
08:24

الرئيس عون ترأس اجتماعًا قضائيًا: القانون فوق الجميع ونحتاج عدالة حقيقية تعيد بناء الثقة بالمؤسسات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-21

المتحدث العسكري باسم جماعة أنصار الله: سلاح الجو المسير نفذ عملية نوعية بـ5 مسيرات ضد أهداف في فلسطين المحتلة

LBCI
أخبار لبنان
2025-05-19

عون زار مقر جامعة الدول العربية في القاهرة

LBCI
أمن وقضاء
13:20

"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن

LBCI
أخبار لبنان
2025-04-17

رسامني شارك في أعمال مؤتمر" التيسير" في الدوحة وبحث مع نظيره القطري في سبل التعاون

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
08:00

اليوم لبنان يُواجه نيوزيلاندا في كرة السلّة...

LBCI
أخبار لبنان
07:53

بعد قرار شعيتو... زياد بارود للـLBCI: انطلق من شبهة جرمية ما

LBCI
أخبار لبنان
06:29

معوض يؤكد دعم مشروع إعادة بناء الدولة ويدعو للالتفاف حول رئيس الجمهورية والحكومة

LBCI
أخبار لبنان
06:28

اعتصام احتجاجي لأهالي شهداء وضحايا تفجير التليل للمطالبة بالعدالة

LBCI
أخبار لبنان
04:47

السنيورة: ندعم الرئيس سلام في حصرية السلاح بيد الدولة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:22

لاريجاني في بيروت: جرعة دعم إيرانية لحزب الله وخطوط حمر لبنانية لإيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

بهاء الحريري يواصل لقاءاته مع مختلف المرجعيات الروحية والسياسية والثقافية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

لاريجاني استكمل لقاءاته في بيروت... إليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

في الطقس الحار... مرضى الجهاز التنفسي بحاجة الى اتخاذ احتياطات إضافية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
13:20

"لا صحة لوجود عصابات خطف"... بيان توضيحي لقوى الأمن

LBCI
خبر عاجل
13:08

وزير المالية ياسين جابر للـLBCI: الحكومة أقرت بناء على اقتراحي مشروع قانون فتح اعتماد بموازنة 2025 للمباشرة بدفع ١٢ مليون ليرة شهريا لجميع متقاعدي القطاع العام وحولّته الى مجلس النواب

LBCI
أمن وقضاء
11:58

كمين محكم لشعبة المعلومات أدى إلى توقيف منفّذ عمليات سلب بقوة السلاح استهدفت مطاعم

LBCI
أخبار لبنان
12:27

سلام إستقبل لاريجاني: تصريحات المسؤولين الإيرانيين مرفوضة... وقرارات الحكومة لا يُسمح بأن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى

LBCI
حال الطقس
03:49

الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أخبار لبنان
05:18

شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..

LBCI
أخبار لبنان
11:32

مهلة 45 يوماً لأصحاب المولدات لتسوية أوضاعهم والتقيد بالتسعيرة الرسمية

LBCI
أمن وقضاء
13:34

العثور على جثة إمرأة داخل منزل في منطقة الفوار - صيدا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More