مرقص بحث ووفد "الجماعة الاسلامية" شؤوناً اعلامية ووطنية

بحث وزير الإعلام بول مرقص في التطورات مع وفد من "الجماعة الاسلامية برئاسة المكتب السياسي للجماعة علي ابو ياسين الذي اوضح ان الرأي الرسمي لـ "الجماعة الاسلامية" في شأن حصر السلاح بيد الدولة بما فيه سلاح "قوات الفجر" التابعة لها، ان الجماعة اصدرت بيانا واضحا ومحددا، يتضمن ضرورة تأكيد مرجعية الدولة في الحفاظ على أمنها وسيادتها. و مطالبة رئيس الجمهورية بتنفبذ ما تعهد به في خطاب القسم، وأن يطلق حوارا جامعا توصلاً الى استراتيجية أمن قومي، حول كيفية حماية لبنان. ووضع خطة تقوم بها الدولة ومكونات الشعب اللبناني، للتعريف بمخاطر وأطماع العدو الإسرائيلي في أرض لبنان وفي ثرواته.

وشدد ابو ياسين على ضرورة أن تقوم الدولة بحماية البلد ودور الإعلام في الظروف الحالية ، بحيث أن يكون إعلاما وطنيا بامتياز، يصب في مصلحة القضايا الوطنية الكبرى ومحاولة منع كل محاولات الشقاق والفتنة بين مكونات الشعب اللبناني.







