الرئيس عون يصدر 3 قوانين...

أصدر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ٣ قوانين اقرها مجلس النواب في جلسته الاخيرة:١- اصلاح وضع المصارف في لبنان واعادة تنظيمها٢- تعديل بعض احكام القانون رقم ١١ / ٢٠٢٥ المتعلق بالإيجارات للأماكن غير السكنية٣- تعديل بعض احكام القانون رقم ٧٣ / ٢٠٠٩ وتعديلاته المتعلق بتحديد شروط اعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض ادارة.