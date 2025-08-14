أخبار
مديرية المخابرات: عمليات دهم وتوقيف بتهم مختلفة
أخبار لبنان
2025-08-14 | 09:50
مديرية المخابرات: عمليات دهم وتوقيف بتهم مختلفة
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة جونية المواطن (م.س.) والسوريّ (ث.ع.) لتأليفهما عصابة لتعاطي المخدرات وترويجها، ولتجوّل الثاني داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
وضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات.
كما نفذت دورية أخرى من المديرية عملية دهم في منطقة طريق المطار، وأوقفت المواطنة (ج.ح.) لتأليفها شبكة ترتكب أعمالًا منافية للآداب وتقوم بتهديد الفتيات وتعمل على ترويج المخدرات، والمواطن (ز.ا.) والسوري (م.ح.) كونهما عضوَين في هذه الشبكة، وضبطت كمية من المخدرات.
وضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدتان من الجيش تؤازر كلًّا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين، وأوقفتا ٣ مواطنين وفقًا لما يلي:
توقيف المواطن (ب.ج.) في منطقة فيسان - الهرمل لارتكابه جرائم: خطف مواطنين وأشخاص أجانب، السلب والسرقة بقوة السلاح، سرقة سيارات وتهريبها، الاتجار بالمخدرات، ترويج عملة مزورة، وضبطت في حوزته أسلحة حربية وكمية من المخدرات.
توقيف المواطنَين (ع.ح.) و(ف.ا.) في بلدة الهيشة – عكار لإطلاقهما النار، وضبطت في حوزتهما أسلحة وذخائر حربية.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أمن وقضاء
2025-08-11
عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2025-08-11
عمليات دهم وتوقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
0
أمن وقضاء
2025-08-04
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وعمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في قب الياس
أمن وقضاء
2025-08-04
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة وعمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين في قب الياس
0
أمن وقضاء
2025-05-19
الجيش أوقف ١٤ مواطنًا بتهم مختلفة
أمن وقضاء
2025-05-19
الجيش أوقف ١٤ مواطنًا بتهم مختلفة
0
خبر عاجل
2025-07-13
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
خبر عاجل
2025-07-13
معلومات للـLBCI: مديرية المخابرات نفذت عملية دهم في بلدة بتبيات - المتن الأعلى وأوقفت ٨ مواطنين وشخصيَن آخرَين لحيازتهم أسلحة فردية وكمية من الذخائر
0
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
0
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
0
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
0
فنّ
2025-08-13
وفاة الكاتب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما
فنّ
2025-08-13
وفاة الكاتب المصري صنع الله إبراهيم عن 88 عاما
0
منوعات
14:30
بعد منعها من السفر... شابة تلوم شات جي بي تي وهذه التفاصيل!
منوعات
14:30
بعد منعها من السفر... شابة تلوم شات جي بي تي وهذه التفاصيل!
0
عالم الطبخ
2025-04-14
التاكوس بطريقة مختلفة... إليكم طريقة تحضير الوصفة الشهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
عالم الطبخ
2025-04-14
التاكوس بطريقة مختلفة... إليكم طريقة تحضير الوصفة الشهية مع الشيف فادي زغيب (فيديو)
0
فنّ
2025-08-12
وقفت داخل فقاعة شفافة... بيانكا سينسوري تثير قلق الجمهور في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
فنّ
2025-08-12
وقفت داخل فقاعة شفافة... بيانكا سينسوري تثير قلق الجمهور في أحدث جلسة تصوير لها (صور)
0
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
أخبار لبنان
13:46
النائب فريد البستاني يعلّق عبر الـLbci على قرار القاضي شعيتو واصفًا إياه بالجاد والإيجابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:40
غدا... قد تتغير خريطة أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
تقارير نشرة الاخبار
13:34
مغارة جعيتا غير وهذا ما تغيّر!
0
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
أخبار لبنان
13:33
في ليلة عيد إنتقال السيدة العذراء: الاحتفالات تملأ ساحات قرى وبلدات لبنانية…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المروحة والمكيف... أزمة جديدة نتيجة الحر الشديد
تقارير نشرة الاخبار
13:32
المروحة والمكيف... أزمة جديدة نتيجة الحر الشديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
تقارير نشرة الاخبار
13:26
نتنياهو و"إسرائيل الكبرى": مشهد نصف دقيقة يهزّ المنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي على الحدود... ورسائل
تقارير نشرة الاخبار
13:25
جولة لرئيس الأركان الإسرائيلي على الحدود... ورسائل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مسألة السلاح والتجديد لليونيفيل حضرا في إجتماع أميركي - فرنسي عن لبنان في باريس
تقارير نشرة الاخبار
13:24
مسألة السلاح والتجديد لليونيفيل حضرا في إجتماع أميركي - فرنسي عن لبنان في باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
خطة الجيش لحصر السلاح بخطواتها الاخيرة!
تقارير نشرة الاخبار
13:23
خطة الجيش لحصر السلاح بخطواتها الاخيرة!
1
أمن وقضاء
08:16
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
أمن وقضاء
08:16
في جرود الهرمل.. توقيف أحد المتهمين بقضية خطف باسكال سليمان
2
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
03:49
الكتل الحارة تنحسر السبت... هذه تفاصيل الطقس
3
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
أخبار لبنان
05:18
شعيتو يُلاحق التحويلات الماليّة والقرار يستند لقانون العقوبات..
4
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
14:25
أدرعي: الجيش الاسرائيلي هاجم أهدافًا تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
5
أخبار لبنان
03:23
القاضي ماهر شعيتو يُلزم محوّلي أموال للخارج بإعادتها إلى المصارف اللبنانية خلال شهرين
أخبار لبنان
03:23
القاضي ماهر شعيتو يُلزم محوّلي أموال للخارج بإعادتها إلى المصارف اللبنانية خلال شهرين
6
أمن وقضاء
06:36
تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد
أمن وقضاء
06:36
تدابير سير على الطّريق المتفرّع من جسر سليم سلام المؤدّي إلى جادة صائب سلام اعتبارًا من اليوم وحتّى صباح يوم الاثنين بسبب أعمال تعبيد
7
خبر عاجل
12:44
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
خبر عاجل
12:44
انتهاء الجزء الأول بتقدم منتخب لبنان على منتخب نيوزيلندا بنتيجة 45-30 في ربع نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة
8
أخبار لبنان
05:47
كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا
أخبار لبنان
05:47
كهرباء لبنان: الانقطاعات العامّة المتكرّرة صيفًا تسبّبها عوامل فنيّة خارجة عن إرادتنا
