تدابير سير يوم غد في منطقة الصيفي بسبب أعمال تصليح مصفاة مياه الأمطار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامة أنّ إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال تصليح لمصفاة مياه الأمطار في محلّة الصّيفي- جادّة شارل الحلو قرب بيت الكتائب المركزيّ، اعتبارًا من السّاعة 10،00 من صباح يوم 15-08-2025، ولغاية مساء تاريخ 17-08-2025.



وأكّدت أنّ هذه الأعمال ستؤدّي إلى تضييق مساحة المرور في المحلة.



لذلك، طالبت المواطنين بأخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.

