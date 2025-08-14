"التحكم المروريّ": تسرب زيوت على أوتوستراد الدورة يربك حركة السير

أعلنت غرفة "التحكم المروريّ" على منصة "أكس"، "أن زيوتا تسربت من شاحنة على أوتوستراد الدورة - المسلك الشرقي، وتم إبقاء السير على مسرب واحد".



وأشارت إلى أن "دراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة".