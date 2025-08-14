قوى الأمن الداخليّ: احتفالات ومهرجانات في عدد من البلدات في مناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء ضمن نطاق سريّة جونيّة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخليّ ـ شعبة العلاقات العامة، أنّ احتفالات ومهرجانات في عدد من البلدات، في مناسبة عيد انتقال السيّدة العذراء، ستُقام، في تواريخ 14 و15 و16-08-2025 ضمن نطاق سريّة جونيّة في وحدة الدّرك الإقليميّ.



ولفتت إلى أنّ ذلك سيؤدّي إلى زُحمة سير على الطريق الممتدّة من طلعة "يسوع الملك" في ذوق مصبح، وصولًا إلى أعالي كسروان.



لذلك، سيتمّ اتّخاذ الإجراءات المُناسبة لتسهيل حركة السّير، كما سيتمّ منع مرور الشّاحنات على الطّريق المذكور اعتبارًا من السّاعة 16،00 من تاريخ اليوم.



ويرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير الموضوعة في المكان تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".