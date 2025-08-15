قاسم: لن نُسلّم السلاح وسنخوض معركة كربلائية… والحكومة تتحمّل مسؤولية أي انفجار داخلي

أكّد الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم أنّ قرار الحكومة اللبنانية في 5 آب جرّد لبنان من سلاحه الدفاعي في ظلّ العدوان، وسهّل استهداف المقاومين وأهاليهم، معتبرًا أنّ الحكومة تقوم بخدمة المشروع الإسرائيلي "أكانت تدري أو لا تدري".



وحذّر قاسم من أنّ هذا القرار يعرّض البلد لأزمة كبيرة ويخالف مبدأ العيش المشترك، داعيًا إلى عدم زجّ الجيش اللبناني في أي فتنة داخلية، وحمّل الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي انفجار داخلي أو خراب في لبنان.



وأشار قاسم إلى أنّ المقاومة لن تسلّم سلاحها في ظل استمرار العدوان، مؤكّدًا أنّها ستخوض "معركة كربلائية" في مواجهة العدوان الإسرائيلي الأميركي، واثقًا بتحقيق النصر. كما انتقد ما وصفه بـ"صمت دعاة السيادة وحصرية السلاح" تجاه زيارة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية وتهنئته لجنوده على "الاحتلال"، وتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "إسرائيل الكبرى".