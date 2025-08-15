عقيص ردًا على قاسم: أنت لا تقوم بـ"كربلاء" لنفسك فقط بل "لكل اللبنانيين" والأمر يتعلّق بأمن الجميع

أكّد النائب جورج عقيص أنّ "الحكومة الحالية كلّفت الجيش اللبناني بوضع الخطط لتنفيذ قرار وقف إطلاق النار الذي سبق أن فاوض بشأنه الرئيس نبيه برّي، مشيرًا إلى أنّ القرار الأساس اتُّخذ في 27 تشرين الثاني 2024، وكان برّي المفاوض، قبل أن يُحال إلى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ووافقت عليه الحكومة بكامل أعضائها، بمن فيهم وزراء "حزب الله" و"أمل"، لافتًا إلى أنّ الورقة المطروحة اليوم هي استكمال لذلك القرار.



وردّ عقيص على الشيخ نعيم قاسم عبر شاشة الـLBCI قائلاً إنّه يحترم عقيدة الشيعة "لكن من دون أن تُفرض عليّ"، مضيفًا أنّ قاسم لا يقوم بـ"كربلاء" لنفسه فقط بل "لكل اللبنانيين"، معتبرًا أنّ الأمر يتعلّق بأمن الجميع ولا يمكن اتخاذ قرارات تمسّ كل اللبنانيين من دون استشارتهم، ولا فرض أي معتقد بالإكراه.



وأكد ثقته المطلقة بالجيش اللبناني الذي يملك التدريب والحصانة الوطنية الكافية لتنفيذ أي مهمّة دفاعية، وقد أثبت ذلك منذ عام 1975 وحتى اليوم، محذرًا في الوقت نفسه من أنّ الخشية الأساسية تبقى "ألا يكون هناك دولة في لبنان".