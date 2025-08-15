عودة في عيد السيدة: الرقاد الذي نحتفل به اليوم ليس موتًا يبتلع الحياة بل انتقال نحو الحياة التي لا تزول

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده خدمة قداس عيد رقاد سيدتنا والدة الاله، في كنيسة نياح السيدة – رأس بيروت، في حضور حشد من المؤمنين.



بعد قراءة الإنجيل المقدس، ألقى عوده عظة قال فيها: "نَجِـدُ في هَـذا الـعِـيـدِ دَعْـوَةً واضِحَةً لِـلعَـيْـشِ في انْـتِـظـارِ رُقـادِنـا، لا كَـأَمْـرٍ نَخافُـهُ، بَـلْ كَـمَـوْعِـدِ لِـقـاءٍ مَعَ الـرَّبّ. يَـقـولُ الـقِـدِّيـسُ أَثَـناسـيـوسُ الكَـبـيـرُ: «الـمَـسِـيحِيُّ لا يَـمُـوتُ، بَـلْ يَـنـامُ في الـرَّبِّ ويَـنْـتَـقِـلُ إِلَـيْـه». فَـكَـمـا عَـبَـرَتْ والِـدَةُ الإِلَـهِ، مِـثـالُ الـنَّـقـاوَةِ والـطَّـاعَـةِ، مِـنْ هَـذا العـالَـم، نَحْـنُ أَيْـضًـا مَـدْعُـوُّونَ لِـنَـتَـهَـيَّـأَ لِـذَلِـكَ الـعُـبورِ بِـتَـوْبَةٍ صادِقَـةٍ وإِيمانٍ عـامِـلٍ بِالـمَحَـبَّـة، وكُـلَّـمـا اقْـتَـرَبْـنـا مِـنْهـا بالصَّلاةِ، اقْـتَـرَبْـنـا مِـنِ ابْـنِهـا، لأَنَّها لا تَحْـتَـفِـظُ بِـشَـيْءٍ لِـنَـفْـسِهـا، بَـلْ تَـقُـودُ كُـلَّ مُـلْـتَـجِـئٍ إِلَـيْهـا نَحْـوَ الـمَـسـيح. إِنَّهـا لا تَـنْـسَـى أَوْلادَهـا الـمُجاهِـدِيـنَ عـلى الأَرْض، بَـلْ تَـظَـلُّ حـاضِـرَةً في حَـياتِـهِـم. ولَعَـلَّ أَبْهَـى ما نَـراهُ فـي أَيْـقُـونَةِ الـرُّقـادِ هُـوَ صُـورَةُ الـمَـسـيحِ حامِلًا بَـيْـنَ يَـدَيْـهِ نَـفْـسَ أُمِّـهِ على شَـكْـلِ طِـفْـلَـةٍ صَـغِـيـرَةٍ، كَـأَنَّـهـا تُـولَـدُ مِـنْ جَدِيـدٍ إلى الحَـياةِ الأَبَـدِيَّة. هَـذا يُـذَكِّـرُنا بِأَنَّ الـمَـوْتَ لَـيْـسَ الـنِّـهـايَةَ، بَـلْ بِـدايَةُ الـمِـيلادِ الـثَّـاني في الـسَّـماء، وهُـوَ أَيْـضًـا عَـلامَةُ رَجاءٍ لَـنـا بِأَنَّـنا سَـنَقِـفُ أَمامَ الـمَسـيحِ في ذَلِـكَ الـيَـوْم، إِذا ثَـبَـتْـنـا في الإِيـمانِ، لِـيَحْـمِـلَـنـا إلى مَـلَـكُـوتِـهِ كَـمـا حَـمَـلَ أُمَّـهُ".



وختم عوده: "إذًا، فـي رُقـادِ الـعَــذراءِ لا نَحْـزَنُ كَـمَـنْ لا رَجـاءَ لَـهُـمْ، بَـلْ نَـفْـرَحُ لأَنَّـنـا نَـرى فـي مَـصِـيـرهـا مَـصِـيـرَنـا نَـحْـنُ إِنْ سِـرْنـا فـي طَـرِيـقِ الـرَّبّ. بِهَـذا الـرَّجـاءِ نَحْـيـا، إلى أَنْ نَـبْـلُـغَ ذاكَ الـفَـرَحَ الأَبَـدِيَّ حَـيْـثُ لا مَـوْتَ ولا حُـزْنَ ولا تَـنَـهُّـد، بَـلْ حَـيـاةٌ لا تَـزُولُ".