"طيران الشرق الأوسط": الغاء رحلات الخطوط الجوية الكندية Air Canada بسبب الاضراب

نظراً للاضراب المعلن في شركة الخطوط الجوية الكندية Air Canada ابتدءاً من نهار السبت الواقع في 16 آب 2025، وبحيث ان الخطوط الكندية قد الغت جميع رحلاتها من والى أوروبا ليوم السبت الموافق في 16 آب 2025، تعلن شركة طيران الشرق الأوسط الخطوط الجوية اللبنانية أنها لن تتمكن من قبول صعود أي راكب على متن رحلاتها من بيروت يتابع سفره مع شركة Air Canada ليوم السبت في 16 آب 2025.



لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:



- الخط الارضي: 01-629999

- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية

- الخطوط الخلوية 81-477905 / 906 / 907/ 908 - 76-680444 - 76-680777:



أو عبر البريد الالكتروني callcenter@mea.com.lb أو موقع الشركة www.mea.com.lb