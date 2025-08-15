حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون... اليكم التفاصيل

اندلع حريق كبير في أحراج بلدة بشعلة قضاء البترون، منذ قرابة الثالثة من بعد ظهر اليوم. ما استدعى استنفار فرق الدفاع المدني التي تعمل على محاصرة النيران. أهالي البلدة شاركوا في جهود الاطفاء فيما وجهوا نداءات عاجلة الى الجهات المعنية للإسراع في إخماد الحريق الذي قد يهدد المنازل القريبة في حال امتداده.



لمزيد من التفاصيل ينضم الينا رئيس مركز البترون في الدفاع المدني عدنان خباز.