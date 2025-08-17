بري: لا خوف من حرب أهلية... ولا يمكن تطبيق أي قرار بشأن "حزب الله" طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لا يمكن تطبيق أي قرار بشأن "حزب الله" طالما إسرائيل ترفض تنفيذ التزاماتها، لافتا الى أن "حزب الله" لم يطلق أي رصاصة منذ وقف النار لكن إسرائيل مستمرة في ضرباتها.



ودعا بري إلى "حوار بشأن قرار حصر السلاح بيد الدولة وليس بالطريقة المطروحة".



وقال لـ"العربية": "سأسمع من المبعوث الأميركي رؤيته بشأن كيفية نزع سلاح حزب الله وليس لدي أي شيء أطرحه على المبعوث الأميركي".



وأكد بري ألا خوف من حرب أهلية أو أي تهديد للسلم الداخلي.