معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار

أفادت معلومات أمنية للـLBCI بأنّ مركزًا تجاريًا ومكتبًا لـ"حزب القوات اللبنانية" في منطقة عين الرمانة أصيبا بطلقات نارية الليلة الماضية من أسلحة رشاشة.



وأوضحت المعلومات بأنّ طلقة أصابت مركز القوات فيما توزعت الطلقات الأخرى في أماكن متفرقة من المركز التجاريّ المحاذي لمكتب القوات.



وأشارت المعلومات ذاتها إلى أنّ مخابرات الجيش بدأت بتحقيقات لمعرفة ما إذا كان مطلقو النار قد استخدموا سيارة رباعية الدفع كما تردد أم دراجة نارية.



وتحدثت المعلومات أيضًا، عن وجود خلافات تتعلق بإدارة المركز التجاريّ.