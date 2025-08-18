براك بعد لقائه بري: نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح

شدد الموفد الاميركي توم براك بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن "المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها"، مشيرًا الى اننا "نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح".