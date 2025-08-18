مخزومي من الديمان: الحياد ضرورة لبناء وطن يحميه جيشه ومؤسساته

استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الديمان النائب فؤاد مخزومي، يرافقه المستشارة السياسية كارول زوين، بحضور مدير الإعلام في الصرح المحامي وليد غياض. وتم خلال اللقاء عرض آخر المستجدات المحلية.



وبعد اللقاء، شدد مخزومي على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وتطبيق قرار وقف إطلاق النار الموقع في 27 تشرين الثاني، مؤكدًا أن هذا المطلب لبناني قبل أن يكون دوليًا. ودعا إلى الحياد كخيار وطني جامع، بعيدًا عن الاصطفافات والمحاور التي دمرت البلاد مرارًا.



كما طالب الحكومة بتنفيذ خطة الجيش الموعودة في 31 آب، مشيرًا إلى أن التزام الدولة بمؤسساتها الدستورية والعسكرية هو السبيل الوحيد لحماية لبنان وكسب دعم المجتمع الدولي.



وختم بالقول: "نريد أن نبني وطننا ونعيش فيه معًا، ونحيده عن أي تدخلات خارجية، فلبنان يستحق أن يدار بإرادة أبنائه لا بنصائح الآخرين".