براك: نتحرك بالإتجاه الصحيح والرئيس بري حاذق ولديه تاريخ مذهل

سأل الرئيس نبيه بري الموفد الأميركيّ توماس براك عن الإلتزام الإسرائيليّ بإتفاق وقف إطلاق النار وإنسحابها من الأراضي اللبنانية الى الحدود المعترف بها دوليًا.



وأكّد أنّه مدخل الإستقرار في لبنان وفرصة للبدء بورشة إعادة الإعمار تمهيدًا لعودة الأهالي الى بلداتهم ، إضافة الى تأمين مقومات الدعم للجيش اللبنانيّ.



وقال براك: "بحثنا وناقشنا ما يهم الجميع كيف نصل الى الازدهار في لبنان في الجنوب والشمال وكافة أنحاء لبنان ولكل اللبنانيين".



وأضاف: "لقائي اليوم مع الرئيس بري كان مع شخصية حاذقة لديه تاريخ مذهل ونحن نتحرك بالإتجاه الصحيح".



وإستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الامريكي توماس براك ونائبة المبعوث الاميركيّ للشرق الاوسط مورغان أورتاغوس والوفد المرافق لهما بحضور السفيرة الاميركية في لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلاميّ لرئيس مجلس النواب علي حمدان.