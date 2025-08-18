قائد الجيش عرض الأوضاع مع براك وأورتاغوس

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة المبعوث الأميركي الخاص توم براك، بحضور نائبة المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس والسفيرة الأميركية ليزا جونسون مع وفد مرافق، وتناول البحث الأوضاع العامة والتطورات في لبنان والمنطقة.