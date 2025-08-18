أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام: لبنان لن ينهض الا تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وقانون واحد

أخبار لبنان
2025-08-18 | 09:47
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام: لبنان لن ينهض الا تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وقانون واحد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
سلام: لبنان لن ينهض الا تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وقانون واحد

أكد رئيس الحكومة نواف سلام أنه من دون حصر السلاح لا أمن ولا استقرار وأنه من دون أمن واستقرار لا استثمار يأتي ولا اقتصاد ينمو.

وشدد سلام من معرض رشيد كرامي في طرابلس على ان كل لبنان لن ينهض الا تحت راية دولة واحدة وجيش واحد وقانون واحد.

ولفت الى أن الحكومة وضعت طرابلس في صلب اهتماماتها، قائلا: "ملتزمون بدعم مجلس الإدارة الجديد وبالشراكة مع القطاع الخاص والهيئات الإقتصادية والمؤسسات الثقافية لإعادة الحياة الى هذا الصرح المعماري الفريد".

وأضاف: "هذا المعلم الوطني لم يبنَ ليبقى صرحا صامتا بل ليكون مساحة حية للنشاط الاقتصادي والثقاقي والإجتماعية ورافعة حقيقية للتنمية".
 
وتابع: "في هذه الحكومة، نحن عازمون على قلب صفحة وفتح مسار جديد يقوم على العمل لا على الوعود، فزمن العمل بدأ، وفي هذا الخصوص يهمنا ان نخبركم اليوم بأننا، كما وعدنا، أنجزنا دراسة الجدوى لمطار الرئيس الشهيد رنيه معوض - القليعات، في انتظار سرعة عمل النواب لإقرار التعديلات التي اقترحتها حكومتنا على قانون الشراكة والخصخصة".

وأكد أن مشروع تنمية مدينة طرابلس يقوم على 4 ركائز: إحياء معرض رشيد كرامي الدولي للحركة الاقتصادية والثقافية والسياحية خصوصا أنه أصبح مصنفا على اللائحة العالمية لليونسكو، تشغيل مطار رينيه معوض، تطوير مرفأ طرابلس ليتحول إلى مرفق نشط للتجارة والاستيراد والتصدير، وتفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة التي يريد أن تتحول إلى بيئة جاذبة للاستثمار والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ولعب دور وطني واقليمي استراتيجي.
 
البساط
 
من جهته، أكد وزير الاقتصاد عامر البساط ، أن "طرابلس لم تكن يوما مدينة طرفية، بل كانت ولا تزال مركزا محوريا في تاريخ لبنان واقتصاده وثقافته، فهي قلب الشمال، وركيزة أساسية لأي رؤية إنمائية متكاملة"، وقال: "لا يمكن لأي مشروع للتنمية في لبنان أن يكتمل ما لم يكن الشمال حاضرا فيه، وما لم تكن طرابلس في قلبه. ومن هنا، فإن النهوض بالمعرض هو نهوض بطرابلس، والنهوض بطرابلس هو نهوض بالوطن كله".

وأضاف: "إن رؤيتنا المشتركة لمعرض رشيد كرامي الدولي تقوم على 3 مسارات أساسية: وضع رؤية استراتيجية متوسطة المدى تهدف إلى تطوير المعرض وتعزيز اندماجه في نسيج المدينة وتفعيل أصول المعرض وتنظيمها بما يضمن استدامتها وحُسن إدارتها، إطلاق مشروع متكامل لترميم هذا المعلم الأثري والثقافي البالغ الأهمية والسعي لتأمين التمويل اللازم له عبر خطط واضحة للتمويل وجمع التبرعات، وإعادة تفعيل المعرض وتحويله إلى مركز ثقافي واقتصادي دولي يُقصَد من اللبنانيين ومن السياح والزوار من الخارج، ليكون مساحة لقاء وحوار وانفتاح، ورافعة للتنمية المحلية والوطنية".
 
جولة

ثم جال الرئيس سلام والحضور في أنحاء المعرض. وبعدها، انتقل إلى غرفة طرابلس المحطة الثانية في زيارته الاقتصادية لطرابلس.

مرفأ طرابلس 

ثم قام سلام بجولة تفقدية في مرفأ طرابلس، يرافقه الوزيرين رسامني والبساط، حيث كان في استقباله المدير العام للمرفأ الدكتور أحمد تامر وعدد من المسؤولين.

وخلال الجولة، استمع سلام إلى شرح مفصل من الدكتور تامر حول الخطط الإنمائية والاستراتيجية الموضوعة لتطوير المرفأ، والتي تهدف إلى تعزيز الخدمات اللوجستية وتوسيع حركة الملاحة التجارية البحرية، بما يحول مرفأ طرابلس إلى محور حيوي وأساسي في شرق المتوسط، قادر على استقطاب الاستثمارات وتلبية حاجات التجارة الإقليمية والدولية.

وأشار تامر إلى أن "المشاريع المرتقبة لا تقتصر على الجانب اللوجستي فحسب، بل تشمل أيضا تطوير البنى التحتية وتجهيز الأرصفة والمستودعات وتوسيع قدرات الاستيعاب، بما يعزز موقع المرفأ التنافسي على خريطة المرافئ العالمية".

بعد ذلك، تابع رئيس الحكومة والوفد الوزاري جولتهم فزاروا محطة المسافرين والمنطقة الاقتصادية الخاصة ورصيف الحاويات، حيث اطّلعوا على المراحل التي بلغتها الأعمال الجارية هناك، وما يرتقب أن تُشكّله هذه المنطقة من رافعة اقتصادية واستثمارية، توفر بيئة مناسبة للصناعات والخدمات وتخلق فرص عمل لأبناء المدينة والشمال.

وأكد سلام في ختام الجولة أن "الحكومة تولي طرابلس أهمية خاصة، باعتبارها بوابة الشمال على البحر ومتنفسا اقتصاديا واعدا للبنان، مشددا على ضرورة الإسراع في تنفيذ المشاريع الحيوية، كي تستعيد المدينة دورها التاريخي كمركز للتجارة والانفتاح على العالم العربي والأسواق الدولية".
 

أخبار لبنان

لبنان

واحدة

وقانون

LBCI التالي
أسرار الصحف المحلية 18-8-2025
الراعي: نحن مدعوّون لأن نختار طريق الوحدة والمصالحة وطريق الحياد الإيجابي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2025-07-09

الحكومة السورية: متمسكون بمبدأ سوريا واحدة وجيش واحد وحكومة واحدة ونرحب بأي مسار من شأنه تعزيز وحدة وسلامة الأراضي السورية

LBCI
خبر عاجل
2025-07-05

المبعوث الأميركيّ توم براك: أمل لبنان يستيقظ فالفرصة الآن وهذه لحظة تاريخية لتجاوز الطائفية المتعبة التي حكمت الماضي وتحقيق الوعد الحقيقيّ كوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد

LBCI
خبر عاجل
2025-06-24

رئيس الحكومة نواف سلام: نسعى لحشد دعم عربي ودولي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من النقاط الخمس ولم يمرّ يوم واحد خلال الشهرين الماضيين إلا وبذلنا فيه جهودًا لتحقيق ذلك

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-09

علي عمار للجيش: مصابكم مصابنا وسنبقى معا في خندق واحد دفاعا عن حرية لبنان وسيادته

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:21

الوكالة الوطنية للإعلام: درون إسرائيلية تلقي قنبلة في وادي العصافير - الخيام مما أدى إلى إصابة 3 عمال سوريين بجروح متفاوتة

LBCI
موضة وجمال
2025-06-25

"هذه هي قضيتي"... سارة-لينا بو جودة تستعد للمشاركة بمسابقة ملكة جمال الكون وهذه التفاصيل (صور)

LBCI
أخبار دولية
13:05

قبيل لقاء زيلينسكي-ترامب... ضربات روسية على أوكرانيا وسقوط قتلى

LBCI
موضة وجمال
2025-05-13

من دمية غريبة إلى أيقونة موضة... لماذا أصبحت "لابوبو" مشهورة في عالم الأزياء؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح

LBCI
أخبار لبنان
13:28

جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

التجديد لـ"اليونيفيل"... هذا ما كشفته هبة نصر للـLBCI عن الموقف الذي ستتخذه الإدارة الأميركية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
03:02

معلومات أمنية للـLBCI: مركز تجاريّ يضم مكتبًا لـ"حزب القوات" في عين الرمانة تعرّض لإطلاق نار

LBCI
خبر عاجل
07:58

نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
14:50

الدفاع المدني يُخمد حريقا على متن سفينة "NELORE"... والأضرار مادية

LBCI
خبر عاجل
07:49

معلومات للـLBCI: الموفدان الأميركيان توم براك ومورغان أورتاغوس يُتوقع أن يعودا إلى لبنان في زيارة جديدة نهاية هذا الشهر

LBCI
اسرار
23:54

أسرار الصحف المحلية 18-8-2025

LBCI
خبر عاجل
05:58

براك بعد لقائه الرئيس بري: المهم هو التوصل إلى الازدهار والسلام الشامل للفئات والشعوب كلها وإنّنا نسير جميعًا بالإتجاه الصحيح

LBCI
أخبار لبنان
02:53

براك: ما نبحث فيه هو تطبيق قرار مُتفق عليه وهو فرصة للازدهار

LBCI
صحف اليوم
00:32

محادثات باراك وأورتاغوس... اللقاء الأصعب مع بري (الأنباء الكويتية)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More