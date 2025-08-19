رئيس الحكومة يصل إلى عمّان في زيارة رسمية يرافقه منسى ورجي

وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الخارجية يوسف رجي.



وكان في استقباله وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي،إلى جانب طاقم السفارة اللبنانية في عمّان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد.