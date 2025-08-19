أخبار
رئيس الحكومة يصل إلى عمّان في زيارة رسمية يرافقه منسى ورجي
أخبار لبنان
2025-08-19 | 02:33
مشاهدات عالية
رئيس الحكومة يصل إلى عمّان في زيارة رسمية يرافقه منسى ورجي
وصل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، يرافقه وزير الدفاع ميشال منسى ووزير الخارجية يوسف رجي.
وكان في استقباله وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء عبد اللطيف النجداوي،إلى جانب طاقم السفارة اللبنانية في عمّان، وسفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد.
آخر الأخبار
آخر الأخبار
آخر الأخبار
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أخبار دولية
خبر عاجل
أخبار دولية
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
اقتصاد
تقارير نشرة الاخبار
تقارير نشرة الاخبار
أخبار لبنان
خبر عاجل
اسرار
صحف اليوم
تقارير نشرة الاخبار
