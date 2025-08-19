رسامني: تشغيل مطار القليعات ركيزة لتحفيز الاقتصاد في الشمال والمشروع بانتظار التنفيذ

أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال كلمة له في جزيرة عبد الوهاب بطرابلس، أنّ المدينة "تمتلك طاقات وإمكانات كبيرة تجعلها نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا ينبغي أن يُصدَّر إلى مختلف المناطق اللبنانية، وما تحتاجه فقط هو الاستقرار لخلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية".



وأشار إلى أنّ "إعادة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات تمثّل "ركيزة أساسية لتحفيز الحركة التجارية والسياحية في الشمال"، موضحًا أنّ "دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمطار أُنجزت وأن المشروع بانتظار الخطوات التنفيذية لإعادة تشغيله".



وأضاف: أنّ الحكومة الحالية "لا تكتفي بالكلام، بل تركّز على تحقيق الإنجازات الملموسة"، كاشفًا عن"أنّ طرابلس ستكون على موعد مع مشاريع جديدة قيد التحضير ستسهم في دفعها نحو مستقبل أفضل".



واذ نوّه بجهود رئيسة جمعية تراث طرابلسجمانة شهّال، دعا إلى "مدّ اليد والتعاون مع أشخاص ومؤسسات تعمل بإخلاص لتعزيز الهوية التراثية والثقافية للمدينة".



وختم بدعوة أبناء طرابلس والشمال إلى" التمسك بالأمل والعمل المشترك"، مؤكدًا أنّ "التكامل بين الدولة والمجتمع هو السبيل لتحويل الإمكانات الكامنة إلى واقع مزدهر يليق بتاريخ هذه المدينة العريقة."



وكان الوزير رسامني قد شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير الاقتصاد والتجارة السيد عامر بساط في جولة شملت معرض رشيد كرامي الدولي، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، ومرفأ طرابلس، إضافة إلى جزيرة عبد الوهاب.