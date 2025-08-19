أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
30
o
البقاع
33
o
الجنوب
30
o
الشمال
33
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
30
o
متن
30
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رسامني: تشغيل مطار القليعات ركيزة لتحفيز الاقتصاد في الشمال والمشروع بانتظار التنفيذ
أخبار لبنان
2025-08-19 | 04:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
رسامني: تشغيل مطار القليعات ركيزة لتحفيز الاقتصاد في الشمال والمشروع بانتظار التنفيذ
أكد وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني خلال كلمة له في جزيرة عبد الوهاب بطرابلس، أنّ المدينة "تمتلك طاقات وإمكانات كبيرة تجعلها نموذجًا اقتصاديًا واجتماعيًا ينبغي أن يُصدَّر إلى مختلف المناطق اللبنانية، وما تحتاجه فقط هو الاستقرار لخلق فرص العمل وتحريك عجلة التنمية".
وأشار إلى أنّ "إعادة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات تمثّل "ركيزة أساسية لتحفيز الحركة التجارية والسياحية في الشمال"، موضحًا أنّ "دراسة الجدوى الاقتصادية الخاصة بالمطار أُنجزت وأن المشروع بانتظار الخطوات التنفيذية لإعادة تشغيله".
وأضاف: أنّ الحكومة الحالية "لا تكتفي بالكلام، بل تركّز على تحقيق الإنجازات الملموسة"، كاشفًا عن"أنّ طرابلس ستكون على موعد مع مشاريع جديدة قيد التحضير ستسهم في دفعها نحو مستقبل أفضل".
واذ نوّه بجهود رئيسة جمعية تراث طرابلسجمانة شهّال، دعا إلى "مدّ اليد والتعاون مع أشخاص ومؤسسات تعمل بإخلاص لتعزيز الهوية التراثية والثقافية للمدينة".
وختم بدعوة أبناء طرابلس والشمال إلى" التمسك بالأمل والعمل المشترك"، مؤكدًا أنّ "التكامل بين الدولة والمجتمع هو السبيل لتحويل الإمكانات الكامنة إلى واقع مزدهر يليق بتاريخ هذه المدينة العريقة."
وكان الوزير رسامني قد شارك رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام ووزير الاقتصاد والتجارة السيد عامر بساط في جولة شملت معرض رشيد كرامي الدولي، وغرفة التجارة والصناعة والزراعة، ومرفأ طرابلس، إضافة إلى جزيرة عبد الوهاب.
أخبار لبنان
تشغيل
القليعات
ركيزة
لتحفيز
الاقتصاد
الشمال
والمشروع
بانتظار
التنفيذ
التالي
عطية من قصر بعبدا: لمست من الرئيس عون تفاؤلًا بالمرحلة المقبلة
أديب عبد المسيح نوّه "بحكمة الرئيس عون"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-06-18
اجتماع في السرايا بحث في إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات... رسامني: تقدم ملموس على مختلف المستويات
أخبار لبنان
2025-06-18
اجتماع في السرايا بحث في إعادة تأهيل وتشغيل مطار القليعات... رسامني: تقدم ملموس على مختلف المستويات
0
أخبار لبنان
2025-08-09
شحادة في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع: الاستثمار في التكنولوجيا ركيزة لتحريك عجلة الاقتصاد
أخبار لبنان
2025-08-09
شحادة في مؤتمر الاقتصاد الاغترابي الرابع: الاستثمار في التكنولوجيا ركيزة لتحريك عجلة الاقتصاد
0
صحف اليوم
2025-07-01
عطية لـ“الأنباء الكويتية”: مطار القليعات هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية
صحف اليوم
2025-07-01
عطية لـ“الأنباء الكويتية”: مطار القليعات هو حاجة وطنية واقتصادية وإنمائية
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-22
مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ
تقارير نشرة الاخبار
2025-06-22
مطار القليعات... مكسب اقتصاديّ واجتماعيّ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:40
الإطاحة بشبكة احتيال من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وقوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة
أمن وقضاء
06:40
الإطاحة بشبكة احتيال من قبل مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال وقوى الأمن تحذر من الوقوع ضحية عمليات مماثلة
0
أخبار لبنان
06:40
رئيس الجمهورية: أولي الشأن الرقميّ اهتمامًا أساسيًا
أخبار لبنان
06:40
رئيس الجمهورية: أولي الشأن الرقميّ اهتمامًا أساسيًا
0
أخبار لبنان
06:18
سلام من الأردن: إسرائيل تزداد عزلة ولبنان بحاجة إلى صوت كصوت الأردن
أخبار لبنان
06:18
سلام من الأردن: إسرائيل تزداد عزلة ولبنان بحاجة إلى صوت كصوت الأردن
0
أخبار لبنان
06:14
قائد القطاع الغربي في اليونيفيل من صور: ملتزمون بدعم الجيش وتعزيز الاستقرار وتنفيذ القرار 1701
أخبار لبنان
06:14
قائد القطاع الغربي في اليونيفيل من صور: ملتزمون بدعم الجيش وتعزيز الاستقرار وتنفيذ القرار 1701
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-17
إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة
أخبار لبنان
2025-08-17
إدارة مرفأ بيروت: الحريق في المرفأ ناتج عن عطل أصاب مولداً كهربائياً على متن باخرة فارغة ومحجوزة
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
تقارير نشرة الاخبار
2025-08-17
معلومات عن مخطط لخطف عسكريين من الجيش اللبناني
0
أخبار دولية
00:54
ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض
أخبار دولية
00:54
ماكرون: محادثاتنا في البيت الأبيض لم تتطرق إلى تنازل أوكرانيا عن أراض
0
خبر عاجل
04:21
الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل
خبر عاجل
04:21
الجزيرة نقلًا عن يسرائيل هيوم: وزير الخارجية الإسرائيليّ وجّه رسالة رسمية إلى نظيره الأميركيّ مطالبًا إيّاه بوقف عمل قوات اليونيفيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:50
ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية
أخبار دولية
15:50
ترامب: ناقشت أمورا كثيرة مع زيلينسكي... والاخير: ناقشنا الضمانات الأمنية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
الرياضة للجميع في جونية بمشاركة متنوعة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
تقارير نشرة الاخبار
13:53
ساعتك الفاخرة قد تصبح أغلى
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
تقارير نشرة الاخبار
13:46
لبنان البلد العربي الأول لانطلاق رياضة الـRaqball
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
اتفاق سلام في أوكرانيا بين ترامب وزيلينسكي والقادة الأوروبيين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
0
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
أخبار لبنان
13:28
جولة لرئيس الحكومة على بعض المرافق الحيوية في طرابلس
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
إليكم جدول أسعار المحروقات...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
تقارير نشرة الاخبار
13:31
كورونا من جديد... ولكن لا داعي للهلع!
3
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
تقارير نشرة الاخبار
13:25
خطف عشرات الفتيات في لبنان بين الحقيقة والشائعات... والأهم "بلّغ" عبر الـ١١٢
4
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
أخبار لبنان
05:12
وزارة الداخلية تُحدّد توقيت سير الشاحنات في محافظات بيروت جبل لبنان والبقاع
5
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
خبر عاجل
07:58
نواف سلام إستقبل توم براك... وتشديد على وجوب قيام الجانب الأميركي بمسؤوليته في الضغط على إسرائيل
6
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
اسرار
23:37
أسرار الصحف المحلية ١٩-٨-٢٠٢٥
7
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
صحف اليوم
00:05
مصدر “الأنباء الكويتية”: الجانب الأميركيّ أراد إرسال تطمينات إلى “حزب الله” والبيئة الشيعية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
تقارير نشرة الاخبار
13:30
ما علاقة السوسة برياض طوق؟ الحكيم سمير جعجع يشرح
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More