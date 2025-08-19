رئيس الوزراء الأردنيّ: وقوف الأردن دائمًا إلى جانب لبنان ودعم سيادته

أكّد رئيس الوزراء الأردنيّ جعفر حسّان وقوف الأردن دائمًا، إلى جانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره وازدهاره وبسط مؤسساته لسلطاتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والتعاون مع مؤسساته.

وقال، خلال مباحثاته مع رئيس مجلس الوزراء اللبنانيّ: “الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة؛ بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها”.

وأضاف: “نحن أمام مشروعين الأوَّل نسعى إليه مبني على أساس بسط سيادة الدول وتثبيت الاستقرار وتمكين الشعوب من العمل باتجاه الازدهار والمنعة، والثَّاني يبحث عن استدامة وتوسعة وتعميق الصراعات واستدامة الحروب التي تعمق الكراهية”.