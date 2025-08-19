الوزير نصار بحث مع السفير البلغاري في تعزيز التعاون القضائي والحقوقي

استقبل وزير العدل عادل نصار في مكتبه بالوزارة سفير بلغاريا لدى لبنان ياسين توموف حيث جرى البحث في العلاقات الثنائية بين لبنان وبلغاريا على الصعيدين الحقوقي والقضائي، وذلك في حضور مستشارة الوزير المحامية لارا سعادة.