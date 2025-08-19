الجميّل: هدفنا استعادة العلاقات مع دول الخليج وأدعو إلى الضغط على إيران

أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أن" الكويت هي الأخ أو الصديق الحميم للبنان منذ تأسيس الدولتين”.

وشدد في حديث الى صحيفة "السياسة" الكويتية على أنه "في كل المحطات كانت علاقات لبنان بالكويت أكثر من مميزة"، مدللا بعدد الكويتيين الموجودين في لبنان والذين لهم أملاك في عدد من مناطقه.

وقال: "إن الكويت بمثابة الأخ"، متمنيا أن "تتعزز علاقات بلاده مع الكويت وكل دول الخليج”.

وأسف" لأن إيران هي التي عكرت علاقة لبنان بدول الخليج عبر استخدام "حزب الله" ومحاولة تصدير مخدرات من لبنان إلى دول مجلس التعاون، ما أدى إلى خطف العلاقة المميزة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي من قبل إيران”.

وقال:”هدفنا اليوم استعادة هذه العلاقات مع كل دول الخليج، وهذا ما تقوم به السلطة الحالية بقيادة رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام اللذين يقومان بعمل رائع، ويتخذان قرارات جريئة جداً. والمطلوب من الأصدقاء العرب الوقوف إلى جانبنا في هذه الفترة، حتى نستطيع إعادة لبنان إلى الحضن العربي، ويكون جزءاً من النهضة الموجودة في كل الدول العربية".

وأبدى الجميّل أسفه للطريقة التي يتعاطي بها "حزب الله" وإيران مع التطورات الأخيرة، مؤكدًا أن "سلاح "حزب الله" لم يستطع حماية لبنان، بل استجلب الحرب، حيث أصبح هناك احتلالا إسرائيليا للبنان”.

وشدد الجميّل على “وجوب ضغط كل دول العالم، خصوصًا الدول العربية، على إيران، لأنه يبدو واضحًا أنّ إيران لا تريد أن تترك لبنان يعيش، بل تريد أن يبقى ورقة تستخدمها متى تريد، وتضحي بها ساعة تريد لغايات تعود لبرنامجها النووي والمفاوضات مع أميركا، ولذا فإن موضوع إيران ليس شأناً داخلياً، بقدر ما هو مسؤولية عربية ودولية، ومن هنا فعلى الجميع أن يكون على قدر المسؤولية، حماية للبنان وصونا للاستقرار في المنطقة”.

ورأى أن "لا حلول في وجود السلاح”.