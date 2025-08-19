وزيرة التربية ترأست إجتماعا إداريا: اعتماد 4 أيام تدريس أسبوعيا

ترأست وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي إجتماعا إداريا ضم المدير العام للتربية فادي يرق ومديري التعليم والإرشاد والتوجيه.



وتم البحث في متابعة التحضيرات لانطلاق العام الدراسي الجديد، ومن أبرز المواضيع عدد أيام التدريس ومدة حصة التدريس وبالتالي الدوام اليومي والأسبوعي مع الأخذ في الإعتبار المدارس التي تعتمد دوامين قبل الظهر وبعده، كما كان تأكيد على إنجاز المناقلات قبل بدء العام الدراسي، وإعطاء الأولوية لتأمين أفراد الهيئة التعليمية للمدارس كافة.



وتم طرح ومناقشة مواضيع تتعلق بالمناهج المعتمدة للعام الدراسي الجديد بالتعاون مع المركز التربوي للبحوث والإنماء، وإمكانات دمج الصفوف، ومهام الناظر وأمين المكتبة وتحضير المختبر والأساتذة الإحتياط.



وأكدت الوزيرة كرامي أنها مع الإدارة وجميع المعنيين للوقوف إلى جانب أفراد الهيئة التعليمية والمديرين من أجل إنجاز عام دراسي مميز.



وأكدت "اعتماد أربعة أيام تدريس أسبوعيا".



وأشارت الوزيرة إلى مركزية المعايير ولامركزية التنفيذ من خلال المناطق التربوية وأن كل هذه التوجهات ستصدر بقرارات.