"الوطني الحر" عرض لتفاعلات قرار تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح
أخبار لبنان
2025-08-19 | 12:06
مشاهدات عالية
"الوطني الحر" عرض لتفاعلات قرار تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح
عقدت الهيئة السياسية في "التيار الوطني الحر" اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، وناقشت التطورات السياسية وفي مقدمها "تفاعلات قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش بإعداد خطة لحصر السلاح"، بحسب بيان للتيار.
وأشار البيان الى أنه "سيكون لرئيس التيار إطلالة عبر محطة العربية عند الحادية عشرة من هذه الليلة، يحدد فيها الموقف من التطورات، إنطلاقا من مواقف التيار التي تؤكد على حق لبنان في تحرير أرضه ووقف العدوان بجميع أشكاله وتحميل الدولة مسؤولية الدفاع عن الأرض والشعب، وبالتالي حصر السلاح بيد الجيش اللبناني".
ولفت الى أن "الهيئة عرضت ما تقدم به تكتل لبنان القوي من سؤال للحكومة حول أسباب عدم استكمال تنفيذ إنشاء محافظة جونية - جبيل، وما حوله التكتل من الأسئلة التي سبق أن تقدم بها الى الحكومة وتجاوزت المهل القانونية دون الرد عليها الى استجواب وهي:
1- مخالفات قانونية بالمناقلات الدبلوماسية
2- معادلات شهادات
3- استعداد وزارة الطاقة لمواجهة أزمة شح المياه خلال صيف وخريف العام 2025".
أخبار لبنان
الحر"
لتفاعلات
تكليف
الجيش
بإعداد
السلاح
