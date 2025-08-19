أخبار
سلام التقى ملك الأردن: لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام

أخبار لبنان
2025-08-19 | 12:08
مشاهدات عالية
2min
سلام التقى ملك الأردن: لبنان متمسك بالمبادرة العربية للسلام

أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام زيارة رسمية للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث التقى الملك عبد الله الثاني، بحضور ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله ورئيس الوزراء جعفر حسان.

ووصف سلام العلاقات اللبنانية - الأردنية بأنها استراتيجية، مجددا الشكر لـ"الملك عبدالله الثاني والحكومة الأردنية دعمهما المتواصل للبنان في مختلف الميادين، خصوصا دعم الجيش اللبناني، ومساندة لبنان في المحافل الدولية، ولا سيما للضغط على اسرائيل كي تنسحب من الأراضي اللبنانية التي ما زالت تحتلها ولوقف اعتداءاتها اليومية".

وشرح سلام "الجهود التي قامت بها الحكومة منذ تشكيلها في سبيل اعادة تفعيل مؤسسات الدولة عن طريق الإصلاحات، وتعزيز الأمن والسيادة والاستقرار".

وأكد أن لبنان يقف صفا واحدا مع سائر الدول العربية والإسلامية في رفضه القاطع لتصريحات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى إسرائيل الكبرى، مشيرا إلى أن هذه التصريحات تشكل تهديدا مباشرا للأمن القومي العربي وانتهاكا صارخا للقانون الدولي.

وندد بسياسات التهجير والتوسع والمجازر الاسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مما يستوجب تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه السياسات الاسرائيلية التي تهدد استقرار المنطقة بأسرها.

وأكد "تمسك لبنان بالمبادرة العربية للسلام التي اعتمدت في قمة بيروت عام 2002".

ومن ناحية أخرى، شدد سلام على أهمية تعزيز استقرار سوريا والحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها.

أخبار لبنان

نواف سلام

الأردن

لبنان

الملك عبد الله الثاني

