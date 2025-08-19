أخبار
اجتماع للهيئة العامة للمجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل وبحضور تيمور جنبلاط
أخبار لبنان
2025-08-19 | 14:18
اجتماع للهيئة العامة للمجلس المذهبي برئاسة شيخ العقل وبحضور تيمور جنبلاط
انعقدت الهيئة العامة للمجلس المذهبي لطائفة الموحدين الدروز في اجتماعها الدوري في دار الطائفة في بيروت، برئاسة رئيس المجلس شيخ العقل الدكتور سامي أبي المنى، وحضور رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط، والنواب: مروان حمادة، وائل ابو فاعور، فيصل الصايغ واعضاء المجلس.
وأشار سامي أبي المنى الى أهمية "الجلسات الاستثنائية التي عقدتها الهيئة العامة خلال الفترة الماضية لمواكبة التطورات في لبنان والمنطقة"، مؤكداً "ضرورة انتظام عمل المجلس في جلساته العادية الدورية وتفعيل دور لجانه، اضافة الى دور المديرية العامة للمجلس ومديرية مشيخة العقل".
وشدد في هذا المجال على "نقاط اساسية وجب تطوير العمل حولها، لتحسين الفعالية والاداء وتقديم ما هو افضل للمجتمع التوحيدي، في ظل المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر جهود جميع الأعضاء، لتعزيز الثقة وتنفيذ الخطط اللازمة على طريق تحقيق الأهداف المتوخّاة".
وخلال مداخلة له، شرح النائب حمادة "الواقع السياسي العام، ازاء المرحلة التي تمر بها الطائفة عموماً، وتتسم بالتأثيرات المتعددة على مستوى المنطقة، وكيفية مقاربتها في اطار من توحيد الرؤى"، متناولا في هذا المجال أحداث السويداء. ونوه بـ"مواقف وليد جنبلاط حيالها، وعلى خلفية الانتماء الاسلامي والالتزام العربي للدروز".
وختاماً أوجز شيخ العقل، رئيس المجلس النقاط التالية:
أولاً: تأكيد السعي الدؤوب لمعالجة جملة من القضايا الاساسية التي تولّى المجلس اتخاذ القرارات بشأنها، ومنها استثمار العقارات الوقفية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، استكمال برامج الثقافة التوحيدية لتعزيز الهوية الثقافية والدينية للطائفة، تطوير آليات واستراتيجيات مشروع رعاية الاسرة ومعالجة مشاكلها، تقديم الدعم للأسر المحتاجة، وتعزيز التواصل مع الاغتراب.
ثانياً: الطلب الى مجلس الادارة واللجنة الادارية العمل الحثيث لملء الشواغر في مديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي بعد موافقة مجلس الوزراء على ذلك.
ثالثاً: العمل لتطوير المراكز المنبثقة عن المجلس، المركز الصحي في عاليه وكليّة الامير السيد عبد الله التنوخي الجامعية للعلوم التوحيدية في عبيه ومراكز الثقافة التوحيدية في المناطق.
رابعاً: التأكيد على حملة دعم أهلنا في السويداء التي اطلقتها مشيخة العقل والمجلس المذهبي، ومواصلة حملة التبرعات والمساعدات الانسانية التي سبق وبدأها المجلس واللجنة الاجتماعية فيه، وابداء التعاطف مع العائلات المنكوبة والاهالي عموماً، في ظل الحصار المفروض على جبل العرب، وبذل اقصى الجهود للتخفيف عن معاناتهم وتفعيل التضامن المجتمعي والاهلي المطلوب، وتكرار النداءات للمنظمات الانسانية والدولية، لتقديم المساعدات العاجلة، والسعي المجدي مع الدول المؤثرة للضغط في سبيل فتح الطرق والممرات الانسانية الآمنة الضرورية والعاجلة بهذا الخصوص.
خامساً: التأكيد على المواقف التي صدرت عن سماحة شيخ العقل، رئيس المجلس المذهبي وعن المجلس بخصوص مجريات أحداث السويداء، وعلى انها نابعة من الأسس التي سارت عليها الطائفة منذ القدم، ومن نهج اسلافها وقادتها الكبار، الذين لم يبدلوا تبديلاً في انتمائهم الراسخ للهوية الاسلامية والعربية.
سادساً: تقدير مواقف وليد جنبلاط الشاهدة للأصالة المعروفية والثابتة ابداً في كل المحطات المفصلية التي كانت تواجه طائفتنا المعروفيه وما زالت، بغض النظر عن محاولات النيل منه والاساءة الى قيادته التاريخية.
سابعاً: مناشدة جميع الاخوة والابناء الكرام، التحلّي بالحكمة والرويّة والابتعاد عن المشاحنات وتقديم ما هو صالح لخير الطائفة، بعيدا من الاصوات الخارجة عن المعهود، املاً في اجتياز المحنة العصيبة التي تمر بها وبلسمة الجراح الأليمة التي اصابتها، واعادة النهوض بها بسلام.
أخبار لبنان
سامي أبي المنى
تيمور جنبلاط
الهيئة العامة للمجلس المذهبي
