براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل

علمت الـLBCI أن الموفد الأميركي توم براك والموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس اجتمعا مساء اليوم، مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر في باريس.



وعلمت الـLBCI من مصدر مطلع على اللقاء أن الاجتماع تناول كل القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل.