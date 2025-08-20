الإتصالات: الأرقام المميزة متوافرة عبر موقعي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما

أعلنت وزارة الاتصالات في بيان أن "الأرقام المميزة (المصنفة) أصبحت متوافرة عبر موقعي شركتي الخلوي "ألفا" و"تاتش" وتطبيقاتهما، ما يتيح للمواطنين الاطلاع عليها مباشرة واختيار الرقم الذين يرغبون في شرائه بسهولة عبر خطوات إلكترونية بسيطة".



وأشارت الى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الوزير شارل الحاج الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتسهيل الخدمات أمام المواطنين وتكافؤ الفرص بين الجميع، بعد ان كانت هذه العملية متوقفة لسنوات اعتمدت خلالها الوزارة نموذج الحجز وفق أسبقية الطلب، مع إتاحة الحجز حضوريًا للمواطنين".



كما تطلق "الوزارة قسمًا إلكترونيًا إضافيًا للمزايدة على الأرقام المميزة ذات الطابع الخاص".