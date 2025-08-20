رجي: لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح... والجيش قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين

اكد وزير الخارجية يوسف رجي ان "لا عودة إلى الوراء بشأن قرار حصر السلاح".



وكشف عن ان "الجيش اللبناني قد يطلب مهلة أسبوعين إضافيين لتقديم خطته النهائية لسحب السلاح".



وقالي في حديث لقناة "الحدث - العربية": "من يتكلم عن حرب أهلية لديه نية بإشعالها والطائفة الشيعية رهينة لدى "حزب الله" ويتاجر بها"، مؤكدًا ان "لا طوائف مهددة في لبنان ولا داعي لضمانات".



واضاف: "لا أقبل تسليح إيران لحزب خارج عن الدولة ولم أقابل امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني علي لاريجاني بسبب هجوم قياداته على لبنان".



ولفت الى ان "لبنان مر بعقود من احتلال وهيمنة تيارات لا تمت له بصلة، ونعمل على إعادة لبنان الآن لموقعه العربي الطبيعي".



واذ اكد اننا "نطمح لشراكة حقيقية مع دول الخليج ولاسيما السعودية"، شكر الوزير رجي للمملكة "جهودها لتقريب وجهات النظر بين سوريا ولبنان".



وأشار إلى أننا "نبحث كل الملفات مع السوريين ولا خلافات عميقة، وسيكون هناك زيارات لمسؤولين سوريين إلى لبنان لاحقًا".