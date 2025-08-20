طيران الشرق الأوسط: تعديل جدول مواعيد بعض الرحلات من 26 لغاية 28 آب

أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية، في بيان، أنه "ولأسباب تشغيلية، سيتم تعديل جدول مواعيد عدد من رحلاتها من وإلى كل من باريس، نيس، ، ميلانو، اثينا، اسطنبول، لارنكا، عمان، دبي، أبوظبي، الرياض، جدة، الدمام، الكويت، الدوحة، بغداد، للفترة الممتدة من يوم الثلاثاء 26 آب 2025 ولغاية يوم الخميس 28 آب 2025. يشمل هذا التعديل تبكير أو تأخير مواعيد بعض الرحلات، لتصبح وفقًا للتالي:



الرحلات المعدلة ليوم الثلاثاء 26 آب 2025:







رقم الرحلة



من



الى



توقيت الاقلاع السابق



توقيت الاقلاع المعدل



الحالة



ME 265



بيروت



اسطنبول



08:25



07:00



تبكير موعد الاقلاع



ME 266



اسطنبول



بيروت



11:20



09:55



تبكير موعد الاقلاع



ME 312



بيروت



عمان



16:40



17:50



تأخير موعد الأقلاع



ME 313



عمان



بيروت



18:50



20:00



تأخير موعد الأقلاع



ME 1430



بيروت



دبي



12:40



18:05



تأخير موعد الأقلاع



ME 442



بيروت



الدمام



17:35



21:15



تأخير موعد الأقلاع



ME 443



الدمام



بيروت



20:55



(+1)00:35



تأخير موعد الأقلاع



الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة (+1) الاقلاع من الدمام فجرالاربعاء 27 آب







الرحلات المعدلة ليوم الاربعاء 27 آب 2025:



رقم الرحلة



من



الى



توقيت الاقلاع السابق



توقيت الاقلاع المعدل



الحالة



ME 271



بيروت



لارنكا



08:25



06:00



تبكير موعد الاقلاع



ME 272



لارنكا



بيروت



09:55



07:25



تبكير موعد الاقلاع



ME 235



بيروت



ميلانو



07:15



06:15



تبكير موعد الاقلاع



ME 236



ميلانو



بيروت



11:10



10:10



تبكير موعد الاقلاع



ME 265



بيروت



اسطنبول



08:25



07:00



تبكير موعد الاقلاع



ME 266



اسطنبول



بيروت



11:20



09:55



تبكير موعد الاقلاع



ME 223



بيروت



نيس



15:00



15:55



تأخير موعد الأقلاع



ME 224



نيس



بيروت



19:00



19:55



تأخير موعد الأقلاع



ME 1430



بيروت



دبي



12:40



16:20



تأخير موعد الأقلاع



ME 422



بيروت



الرياض



17:50



20:00



تأخير موعد الأقلاع



ME 423



الرياض



بيروت



21:10



23:20



تأخير موعد الأقلاع



الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة











الرحلات المعدلة ليوم الخميس 28 آب 2025:



رقم الرحلة



من



الى



توقيت الاقلاع السابق



توقيت الاقلاع المعدل



الحالة



ME 364



بيروت



جدة



8:55



11:45



تأخير موعد الأقلاع



ME 365



جدة



بيروت



12:25



15:15



تأخير موعد الأقلاع



ME 368



بيروت



جدة



17:45



18:45



تأخير موعد الأقلاع



ME 369



جدة



بيروت



21:15



22:15



تأخير موعد الأقلاع



ME 253



بيروت



اثينا



18:05



20:40



تأخير موعد الأقلاع



ME 254



اثينا



بيروت



21:00



23:35



تأخير موعد الأقلاع



ME 430



بيروت



دبي



21:00



23:00



تأخير موعد الأقلاع



الرحلات هي وفق التوقيت المحلي لكل مدينة