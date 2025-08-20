بري أثار التمديد لـ"اليونيفل" مع السيناتور الأميركي ماركواين مولين: كيف لساعٍ إلى تثبيت وقف النار وإنهاء الحرب أن يستهدف جهوده؟

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، عضو مجلس الشيوخ الأميركي السيناتور مارك واين مولين ووفدا نيابيا من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون والمستشار الإعلامي للرئيس بري علي حمدان.



وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة ودور قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان.



وقد أثار الرئيس بري، خلال اللقاء، "موضوع التمديد لليونيفيل المتواجدة في جنوب لبنان منذ العام 1978 بموجب القرار 425، والتي توسعت ولايتها وزاد عديدها منذ عام 2006 بموجب القرار 1701. ولا تزال حتى اللحظة، وطوال الأعوام الماضية، تصطدم بمواقف العدو الإسرائيلي الرافض تنفيذ الشرعية الدولية، بل على خلاف ذلك يستمر بشنّ حروبه وغاراته وخروقاته ليس فقط على منطقة جنوب الليطاني حيث ولاية القرار 1701، إنما على كل لبنان".