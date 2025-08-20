انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

تلقّت غرفة العمليات المركزية في المديرية العامة للدفاع المدني عند الساعة الرابعة وخمسٍ وثلاثين دقيقة من بعد ظهر اليوم بلاغًا عن سقوط مواطن من مظلة شراعية أثناء ممارسته ألعابًا بهلوانية فوق شاطئ جونية.



وعلى الفور، توجّهت فرق متخصصة من وحدة الإنقاذ البحري في الدفاع المدني إلى الموقع، ومن مركز جونية البري وبعد تنفيذ عملية مسح دقيقة في البحر، عُثر على الضحية على بُعد نحو ١٥ مترًا من الشاطئ، حيث تبيّن أنه قد فارق الحياة.



وقد نُقلت الجثة إلى الشاطئ، تمهيدًا لنقلها إلى المستشفى، وذلك بعد حضور الأجهزة الأمنية المختصة واستكمالها الإجراءات القانونية اللازمة.