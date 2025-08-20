أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس عون مستقبلاً السيناتور الأميركي: الجيش بحاجة للدعم والانسحاب الإسرائيلي ضرورة

أخبار لبنان
2025-08-20 | 11:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون مستقبلاً السيناتور الأميركي: الجيش بحاجة للدعم والانسحاب الإسرائيلي ضرورة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس عون مستقبلاً السيناتور الأميركي: الجيش بحاجة للدعم والانسحاب الإسرائيلي ضرورة

التقى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون السيناتور الأميركي Markwayne Mullin وأعضاء الوفد المرافق.

وقال الرئيس عون: "الجيش اللبناني بحاجةٍ إلى الدعم ليتمكّن من أداء واجبه الوطني، مع التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية، وإطلاق سراح الأسرى".

أخبار لبنان

مستقبلاً

السيناتور

الأميركي:

الجيش

بحاجة

للدعم

والانسحاب

الإسرائيلي

ضرورة

LBCI التالي
أميركا ترفض التجديد لليونيفيل... وتبرر بذلك (الأخبار)
براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
11:23

سلام أطلع السيناتور الأميركي والوفد المرافق على قرارات الحكومة المتعلقة بالإصلاحات وحصر السلاح

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-03

فون دير لايين: فك الارتباط الأميركي "رسالة واضحة" بضرورة زيادة الدعم الأوروبي لأوكرانيا

LBCI
أخبار لبنان
2025-07-10

الرئيس عون للاتحاد الأوروبي: لدعم سيادة لبنان والجيش وتسريع عودة النازحين

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-10

العاهل الأردني اتصل بالرئيس عون معزياً: مستعدون لتأمين الدعم اللازم للجيش لتمكينه من القيام بدوره

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أمن وقضاء
13:58

تعميم صورة المفقودة سلمى محمد بابلي...

LBCI
أمن وقضاء
13:56

الجيش: توقيف ٣ فلسطينيين لانتمائهم إلى تنظيمات إرهابية

LBCI
أخبار لبنان
13:53

OMT ترد على حملات التشويه: نلتزم بالقوانين ونحتفظ بحق الملاحقة القانونية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
رياضة
05:00

مفاوضات مباشرة بين سان جرمان وسيتي من أجل دوناروما

LBCI
آخر الأخبار
2025-07-29

رئيس الجمهورية السابق ميشال عون: زياد الرحباني أبدع وأعطانا ارثا كبيرا سيسجله التاريخ هو وأهله و"كلنا رايحين"

LBCI
آخر الأخبار
09:54

العثور على مظليّ سقط إضطراريّاً في البحر قبالة جونية وحالته حرجة جدًا

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-15

الجيش الإسرائيلي: طائرات حربية تابعة لسلاح الجو أغارت في منطقة تلة الشقيف بجنوب لبنان على بنية تحتية عسكرية وبنية تحتية تحت أرضية في موقع تابع لحزب الله والذين شهدا نشاطات عسكرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:21

المتحف الوطني: حرّ بلا تكييف جناح بلا إضاءة… المطلوب اليوم التحرك بلا تأجيل

LBCI
أخبار دولية
13:36

كان برفقة نساء فرنسيات... مقتل قيادي من تنظيم داعش في عملية للتحالف الدولي في إدلب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

45 يوم فقط أمام أصحاب المولدات وبعدها لا تساهل ولا استثناءات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

مساعدات نقدية للنازحين جراء الحرب: خشبة خلاص موقتة من وزارة الشؤون الاجتماعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل تعود خدمة العلم قريباً؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

أهالي الجنوب يعودون إلى قراهم المهدّمة على الحدود... ويعيشون بلا أبسط مقومات الحياة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تبحث سيناريوهات التصعيد في لبنان وسوريا وسط خطط للهيمنة الإقليمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

فرصة ثلاثة أيام للطلاب…

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 20-8-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
08:31

في مرفأ بيروت... تسليم آليات جديدة لدعم 17 مركزاً تابعاً لوحدة الدرك في قوى الأمن بتمويل من الاتحاد الأوروبي

LBCI
أخبار دولية
03:47

بعد رفعه علم "حزب الله" خلال حفلة موسيقية... مغني راب في فرقة "نيكاب" يمثل أمام محكمة في لندن

LBCI
حال الطقس
03:08

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
16:33

براك وأورتاغوس إلتقيا وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي بباريس... والاجتماع تناول القضايا العالقة بين لبنان وإسرائيل

LBCI
أخبار لبنان
10:47

انتشال جثة مواطن إثر سقوطه من مظلة شراعية مقابل شاطئ جونية

LBCI
أخبار لبنان
09:59

اليونيفيل تكتشف نفقًا بطول 50 مترًا وذخائر غير منفجرة قرب القصير وتسلّمها للجيش اللبناني

LBCI
أمن وقضاء
05:27

يوهم ضحاياه بقدرته على تأمين وظائف لهم مقابل مبالغ مالية... فأوقفته مفرزة الضاحية الجنوبية

LBCI
خبر عاجل
01:51

الراعي: البابا لاوون الرابع عشر سيزور لبنان في كانون الأول المقبل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More