الرئيس عون مستقبلاً السيناتور الأميركي: الجيش بحاجة للدعم والانسحاب الإسرائيلي ضرورة

التقى رئيس الجمهوريّة جوزاف عون السيناتور الأميركي Markwayne Mullin وأعضاء الوفد المرافق.



وقال الرئيس عون: "الجيش اللبناني بحاجةٍ إلى الدعم ليتمكّن من أداء واجبه الوطني، مع التأكيد على ضرورة العمل لتحقيق الانسحاب الإسرائيلي، ووقف العمليات العسكرية، وإطلاق سراح الأسرى".